Napoli | Zielinski addio a giugno | c’è l’intesa con un un’altra squadra

(Di martedì 26 dicembre 2023)per Piotr: il centrocampista polacco avrebbe già trovatoconPiotrè sempre più lontano dale avrebbe già trovato un accordo con l’Inter per. Il centrocampista delpuò arrivare a parametro zero per l’anno prossimo. Il polacco è il vero obiettivo per il centrocampo. Le recenti parole di Aurelio De Laurentiis avevano già preannunciato il possibilea parametro zero del calciatore. Come riferisce Rai Sport c’è giàper il contratto dicon i nerazzurri: la mezzala ha accettato un triennale da 4 milioni di euro a stagione.

In tanti invece ne hanno approfittato per tornare a casa: Lindstrom in Danimarca,in Polonia, Elmas in Macedonia (prima di partire per Lipsia), mentre tra quelli che sono rimasti a...(4 - 3 - 3 ): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (43' st Natan), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (11' st Cajuste),(43' st Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (42' st ...Dopo un lungo corteggiamento sfumato in estate, il Barcellona avrebbe chiuso il colpo Vitor Roque, attaccante classe 2005 dell’Athletico Paranaense. Secondo quanto riportato sui social dall'esperto di ...Dopo una prima metà di stagione ben al di sotto delle aspettative, il Napoli si appresta a vivere una sessione invernale di mercato da protagonista con almeno tre o quattro acquisti per rinforzare dif ...