Napoli su Mazzocchi | proposta da 1 milione alla Salernitana

(Di martedì 26 dicembre 2023) Calciomercato, offerta di 1per il terzino, Sabatini chiede 4 milioni.– Il calciomercato delentra nel vivo. Secondo quanto riportato da Tutto, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Pasquale, terzino della, per rinforzare le corsie esterne. Aurelio De Laurentiis avrebbe già presentato un’offerta da 1di euro per il laterale granata, che andrebbe a sostituire il partente Alessandro Zanoli, probabilmente in prestito al Genoa. La dirigenza campana però valutanon meno di 4 milioni di euro. Distanza dunque ampia tra domanda ed offerta, con le parti che dovranno aggiornarsi nelle ...

Ilè alla ricerca di un laterale per dare l'ok al Genoa per il prestito di Alessandro Zanoli .distanza tra domanda e offerta Il principale obiettivo è Pasqualedella Salernitana, ma, come riporta Tuttosalernitana , al momento la distanza tra domanda e offerta ...Zanoli al Genoa. Operazione in chiusura con la modalità del prestito. Nei prossimi giorni la chiusura e ilprenderà un'alternativa al terzino come vice Di Lorenzo. Faraoni ein pool. Arriva la conferma anche dal giornalista Fabrizio Romano 👇 https://x.com/fabrizioromano/status/...Il Napoli ha diverse cessioni in programma in questa sessione di calciomercato e Demme potrebbe essere la chiave per un colpo importante dalla Salernitana.A Napoli si è praticamente certi che Alessandro Zanoli dirà addio, il nuovo vice-Di Lorenzo è già stato individuato: si tratta di Pasquale Mazzocchi ...