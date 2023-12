Napoli | nuovo summit per Mazzocchi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilè sempre intenzionato a trovare un vice Di Lorenzo. Zanoli sembra destinato al prestito al Genoa per trovare spazio ed allora si pensa a. Dopo le parole delds della Salernitana Sabatini, le trattative sembravano essersi arenate. Invece, anche per la redazione di Sportitalia, sembra ci sarà unper risolvere la situazione. Di seguito quanto dichiarato nell’emittente televisiva.la prima scelta “Continua la rincorsa delad un vice Di Lorenzo in vista della sessione di gennaio. I partenopei hanno come primo obiettivo Pasqualedella Salernitana: prima scelta in assoluto per la continuità di rendimento che sta mostrando anche in un momento di classifica non ...

NAPOLI (ITALPRESS) - Sembra non funzionare la cura Mazzarri in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis sperava in ... La sconfitta di Roma è la sesta delle nove disputate con il nuovo allenatore in panchina. Solo tre i... risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la sfida contro il... lavorato in palestra e l'obiettivo è di riaverli a disposizione per la prima partita del nuovo anno,... Out anche Natan per un problema alla spalla.