Napoli-Monza | Maradona sold out | I Napoletani non abbandonano gli azzurri

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilsarà tutto esaurito per, ultima gara del 2023: i tifosinonla squadra nonostante il momento difficile.– Nonostante il momento difficile, i tifosi delnonla propria squadra. Lo dimostra il tutto esaurito registrato alper l’ultima gara del 2023 contro il. L’impianto di Fuorigrotta, nonostante la crisi di risultati deglinelle ultime settimane, sarà gremito in ogni ordine di posto in occasione del match in programma il 29 dicembre. Un segnale importante da parte della tifoseria partenopea, che vuole sostenere la squadra in un momento delicato. I tifosi però non hanno abbandonato il, e ...

Napoli-Monza 29 Dicembre: 18ª Giornata di Serie A. Il Napoli per tornare in corsa per la Champions. Il Monza per allontanarsi dalle zone basse della ... (terzotemponapoli)

Un'ottima prima parte di stagione per lui, impreziosita dai gol al Torino, ale al. Rabiot 6.13 Allegri non può mai rinunciarci: quindici partite giocate e due gol segnati per il ...In caso di forfait toccherà a Nicolussi Caviglia, come contro Inter e. Anche McKennie ha ... Gabon Primo gol con la Juve: a 22 anni e 25 giorni (vs) 18) DUSAN VLAHOVIC Nazionalità: ...La trasferta di Roma è stata l'occasione giusta per lo scambio di sì definitivo. Victor Osimhen e il Napoli hanno rinnovato il loro accordo, allungando di una stagione ...Da Genoa-Juventus ormai sono passate più settimane ma la polemica non si placa, del resto i dialoghi al Var usciti in questi giorni sono evidenti e mostrano un mix di poca competenza ...