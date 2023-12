Napoli-Monza “Le probabili formazioni”

(Di martedì 26 dicembre 2023)29 Dicembre: 18ª Giornata di Serie A. Ilper tornare in corsa per la Champions. Ilper allontanarsi dalle zone basse della classifica. Sono questi i temi principali del match che si giocherà al Maradona Stadium, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Due squadre che hanno obiettivi chiaramente diversi in quest’annata., venerdì 29 dicembre 2023 (ore 18:30). Ilaveva il difficile compito di difendere il titolo di campione d’Italia. Obiettivo che è praticamente già fallito visto che gli azzurri si trovano al settimo posto con 27 punti, a -17 dal primo posto e a meno sette dal quarto posto. Il club di Aurelio De Laurentiis ha dovuto anche cambiare guida tecnica dopo l’inizio negativo, con l’arrivo di ...

Un'ottima prima parte di stagione per lui, impreziosita dai gol al Torino, ale al. Rabiot 6.13 Allegri non può mai rinunciarci: quindici partite giocate e due gol segnati per il ...In caso di forfait toccherà a Nicolussi Caviglia, come contro Inter e. Anche McKennie ha ... Gabon Primo gol con la Juve: a 22 anni e 25 giorni (vs) 18) DUSAN VLAHOVIC Nazionalità: ...Sono quasi terminati i biglietti per assistere alla gara di campionato tra Napoli e Monza che si disputerà venerdì 29 dicembre. Il Napoli per tornare in corsa… Leggi ...L'episodio: lo hanno detto tutti. C'è un Roma-Napoli prima dell'espulsione di Politano, e c'è un Roma-Napoli che comincia dopo l'episodio. Non che gli azzurri avessero brillato nella prima ora di gioc ...