Napoli | Lo Celso in prestito sei mesi | eventuale riscatto a 25 milioni di euro?

(Di martedì 26 dicembre 2023) La sessione di mercato invernale è alle porte e ilpensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa rivedere qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Nel mirino degli azzurri è entrato Giovani Loche al L'articolo

... proprio come nei presepi, fioriti meravigliosamente soprattutto a. Fissata nella prima metà ... Tavole e statue Come documenta il Controdi Origene, scritto intorno al 250, a Betlemme si ......campionato italiano di Serie A che concluderà il suo programma del giorno con la sfida trae ... Dall'altra parte gioca Loe ha contribuito nelle ultime partite tra squadre di club nazionale ...La sessione di mercato invernale è alle porte e il Napoli pensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da ...Il calciomercato del Napoli punta a due nomi da altrettante big della Premier League ed uno di questi è un estroso nazionale albiceleste ...