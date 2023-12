Napoli | infortunio Lindstrom | novità da Castel Volturno

Tegola per il Napoli di Walter Mazzarri. Nel match contro la Roma, valevole per il posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie ... (sportface)

Continuano i problemi in casa Napoli dal punto di vista degli infortuni. Cambio forzato per gli azzurri contro la Roma. La stagione del Napoli ... (spazionapoli)

Ilsi avvicina alla gara contro il Monza dovendo fare i conti con diverse sicure assenze . Venerdì al Maradona, per l'ultima del 2023, mancheranno sicuramente gli infortunati Natan, Olivera e ......per, che si è fatta sentire nelle ultime sfide. I due giocatori che potrebbero sbarcare a Empoli, a gennaio, in prestito, sono Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin , entrambi delRoberto Calenda, agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha parlato al Corriere dello Sport del rinnovo del nigeriano Roberto Calenda, agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha pa ...Emergenza Napoli-Monza: momento difficile per gli azzurri visti risultati e prestazioni. Ci vorrà il migliore approccio alla gara e tutto il sostegno del pubblico considerando squalifiche e infortuni ...