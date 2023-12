Napoli | in strada con pistole a salve nelle cintole dei pantaloni | tre minori denunciati al Vomero

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mosca, hanno notato un gruppetto di ragazzi appiedati che, alla...

Un sorteggio tra luci e ombre per le tre italiane rimaste in Champions League, tutte qualificate agli ottavi di finale come seconde del proprio... (calciomercato)

(Adnkronos) - Tra venerdì e sabato si torna in campo per la diciassettesima giornata, aperta da quattro anticipi: la Fiorentina rischia a Monza, il ... (liberoquotidiano)

La Serie A non conosce soste. Niente pausa natalizia, tutti in campo tra venerdì e sabato per la diciassettesima giornata e successivamente... (calciomercato)

. Gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mosca, hanno notato un gruppetto di ragazzi appiedati che, alla loro vista, si sono ...Che tempo farà a Capodanno adopo un 27 dicembre soleggiato, cielo molto nuvoloso ...primo gennaio per la gioia di coloro che hanno intenzione di trascorrere la festività in. ...Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mosca, hanno notato un gruppetto di ragazzi appiedati che, alla loro ...La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “L’episodio accaduto domenica sera. Ho segnalato alle forze dell’ordine” ...