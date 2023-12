Napoli | controlli della polizia al Parco Verde di Caivano

Napoli : Controlli a piazza Garibaldi . I Carabinieri seguono la “catena” dello spaccio, 3 in manette Controlli a Napoli : tre arresti per droga a ... (puntomagazine)

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Napoli . Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, in via Salaiolo all’Orte del Conte, hanno ... (teleclubitalia)

Napoli Centro e Chiaia : controlli in Centro città , 3 denunciati. Sanzioni a nota azienda dolciaria napoletana controlli in vista del Natale per i ... (puntomagazine)

commenta Gli agenti del Commissariato di Afragola () hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel Parco Verde. Nel corso del servizio sono state identificate 56 persone, ...Non solo, nelle principali città turistiche italiane (Roma, Firenze, Torino, Milano,, ... La stessa norma che introduce il CIN prevede che isiano effettuati dalla Polizia Municipale a ...Una donna di 25 anni, romana senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di polizia Vasto-Arenaccia nella zona di Porta Capuana, in pieno centro a ...Gli agenti del Commissariato di Afragola (Napoli) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel Parco Verde. Nel corso del servizio ...