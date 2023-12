Napoli beffato | colpa della Juventus | Giuntoli gongola

(Di martedì 26 dicembre 2023) Beffa per il, ancora una volta è: c’è lo zampino di, il Direttore Tecnico bianconero. Mancano ancora alcuni giorni all’inizio ufficiale del calciomercato invernale ma è già guerra tra le squadre per accaparrarsi le occasioni miglior che questa finestra offre per la seconda parte di questa stagione. La beffa delle beffe arriverebbe proprio dalla, Cristianoè pronto a soffiare un talento francese al. Il club partenopeo sta vivendo una vera e propria crisi visti gli ultimi risultati. Una stagione iniziata con il piede sbagliato che potrebbe influire sui risultati degli azzurri e, di conseguenza, sulle cassesocietà. L’approdo di Garcia, chiamato ...

...il cross di Ilic che hal'estremo portiere dell'Udinese. Ecco la classifica aggiornata di SerieCLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 40*; Milan 32; Bologna 31*; Fiorentina 30*...... nel cosiddetto derby di Berlusconi, e si riprende il +5 sulmantenendosi terzo in ... chiude gli avversari nella propria tre quarti, non segna solo grazie a un super Maignan e viene...La trattativa tra Napoli e Salernitana per Pasquale Mazzocchi, laterale difensivo nel giro della Nazionale azzurra. Il presidente De Laurentiis ha offerto un mini di euro, la richiesta ...Tempi duri per Walter Mazzarri in casa Napoli: classifica scadente, tanti infortuni ed il mercato alle porte. In questo momento vanno registrate solo uscite. In primis Elmas, che ha firmato per ...