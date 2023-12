Naoya Inoue nella leggenda della boxe | Campione del Mondo indiscusso dei supergallo dopo l’impresa nei gallo

(Di martedì 26 dicembre 2023)si è laureatodeldei pesi. Il pugile giapponese ha sconfitto il filippino Marlon Tapales per ko al decimo round, mandando in visibilio il pubblico che ha gremito l’Ariake Arena di Tokyo. Il padrone di casa ha difeso le cinture WBC e WBO conquistate lo scorso 25 luglio liquidando Stephen Fulton per ko tecnico all’ottavo ripresa e ha strappato al rivale le corone WBA e IBF, diventando così il padrone assolutocategoria di peso fino a 122 libbre (55,34 chilogrammi). Il 30enne si è reso protagonista di una mirabolante impresa, visto che soltanto un anno fa (il 13 dicembre 2022) aveva unificato gli scettri dei pesi(52,2 kg) sempre a Tokyo contro Paul Butler. Il nativo di Zama, ...

