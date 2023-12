Mutu esonerato mentre è al funerale della madre

D alla Romania arriva una storia incredibile che ha come protagonista Adrian Mutu , ex bomber visto in Italia con le maglie di Fiorentina, Inter, ... (calcioweb.eu)

Incredibile in Azerbagian. Il 44enne Adrian, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Fiorentina, Parma e Inter, è statodall'incarico di allenatore del Neftci Baku dopo aver battuto 2 - 0 il Kapaz, e con la squadra terza in ..."Il contratto fra il Neftçi PFK e Adrianè stato risolto di comune accordo. Il club lo ringrazia per la sua collaborazione e il duro lavoro e gli augura successo per il futuro. Allo stesso tempo ...Guidava il Neftci Baku, una delle big dell'Azerbaigian, e aveva appena vinto 2-0 contro il Kepaz prima di rientrare in patria per dare l'ultimo saluto alla mamma appena deceduta. Lì gli è arrivata la ...Incredibile esonero per Mutu: sollevato dall'incarico dal Neftci Baku alla Vigilia di Natale, nel giorno del funerale della madre ...