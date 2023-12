(Di martedì 26 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 14/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell’edilizia un . Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Orario FullTime ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

