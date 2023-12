Mourinho | Natale con la Supercoppa egiziana E telefona al suo ex assistente Formosinho in conferenza VIDEO

Cena di Natale per la Roma al Cavalieri Hilton, in zona Monte Mario. Tutti presenti (calciatori, staff tecnico, dirigenti e sponsor) tranne... (calciomercato)

cosa ha detto Roma - Napoli ? Sicuramente che, dopo una settimana complicata per entrambe (una veniva dal ko di Bologna, un'altra dalla batosta in ... (247.libero)

José Mourinho è il Babbo Natale della Roma: non solo per gli aiuti fuori dal campo, ma anche per come ha vinto contro il Napoli regalando un ... (calcionews24)

Un altro scrive: " Mangia poco cheti fa correre ". Molti messaggi positivi, ma anche altri utenti si sono mostrati contrari ad un suo possibile arrivo: " BuonLeo, però per piacere ...Una foto di, con la moglie e i tre figli. I social ne sono stati invasi in questi giorni, Leonardo ... "Non mangiare troppo chete fa correre" , scrive qualcuno. Al netto dei messaggi non ...Il gol contro il Napoli per Lorenzo Pellegrini è apparso una liberazione, dopo un lungo periodo di difficoltà. Ora la Juve ...Passato il Natale e smaltiti i banchetti la Fiorentina si concentra sulla sfida di venerdì col Torino. Italiano recupererà quasi certamente Martinez Quarta, che ha saltato la partita ...