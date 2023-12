(Di martedì 26 dicembre 2023) Serghei Shoigu, Ministro della Difesa della Federazione Russa, ha dichiarato che le forze russe hanno “con successoprincipale dell’operazione militare speciale per il 2023 di interrompere laucraina”. Lo riporta la Tass. Parlando in una teleconferenza con gli alti comandanti militari russi, Shoigu ha affermato che “l’esercito russo migliora costantemente le sue posizioni espandendo il controllo su più aree in tutte le direzioni. Abbiamo fatto progressi costanti nel raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale”.

Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha dichiarato che le forze dihanno 'con successo l'obiettivo principale dell'operazione militare speciale per il 2023 di interrompere la controffensiva ucraina'. L'aeronautica militare dichiara di aver distrutto ...La IK - 3 si trova a Kharp, circa 2mila chilometri a nord est di, la capitale della Russia, ...che una volta si era spogliato per lavarsi e un gruppo di persone mascherate lo aveva, ...La giornalista free-lance Giuditta Mosca intervisterà per Ticinolive alcuni personaggi politici. Questa intervista preliminare dev’essere considerata “di allenamento” ed è “fuori serie”. L’anima di Ti ...L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano nasconderlo prima della campagna elettorale» ...