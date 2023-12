Morto a 87 anni Richard Franklin | il capitano Mike Yates di “Doctor Who”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Questo Natale è stato un giorno triste per la famiglia di, l’attore noto soprattutto per i suoi ruoli inWho ed Emmerdale, scomparso a 87proprio durante la mattina del 25 dicembre. Secondo quanto riporta il Guardian, la morte sarebbe arrivata dopo una lunga malattia ma senza sofferenze, nel sonno. La sua famiglia ha dichiarato in una nota: «Siamo profondamente addolorati per la sua perdita, lo ricorderemo con affetto per la sua generosità, il suo spirito creativo e il suo modo fantastico di raccontare storie. Sappiamo che lascia un ricordo anche al di fuori della famiglia per la sua lunga carriera in televisione e in teatro, dove ha deliziato il pubblico di tutte le età. Questo gli ha dato una grande gioia e sappiamo che la sua eredità rimarrà nel tempo». ...

