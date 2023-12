Miranda Kerr | questione di valori

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tre figli e un quarto in arrivo. Una vita di coppia felice (anche grazie ai consigli della nonna)., ex angelo di Victoria’s Secret, applica i buoni principi universali e racconta come concilia la passione per la famiglia e l’impegno da imprenditrice della cosmetica green

Suo cugino, il BootyBarre, tecnica messa a punto da Tracey Mallett (personal trainer di celebrity come Madonna,e ), ha l'obiettivo di scolpire in particolare (ma non solo) il lato B . ...La dieta 80/20 per dimagrire è già stata adottata da star comee Jessica Alba che si sono affidate allo schema della Cutter per mantenere corpi da favola senza dover rinunciare ai loro ...Pancia piatta, flessibilità, coordinazione, memoria e grazia: tutti i benefici del Barre workout e del BootyBarre over 40 anni ...