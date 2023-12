Milano | il membro dell’associazione di volontariato accusato di aver falsificato un testamento

(Di martedì 26 dicembre 2023) La Guarda di Finanza diha sequestrato beni immobili e disponibilità finanziarie per 1,2 milioni di euro al vicepresidente di un’associazione di. L’uomo, fa sapere l’agenzia di stampa Agi, è indagato per circonvenzione d’incapace. Secondo la procura avrebbeilolografo di una donna di 82 anni morta nel novembre scorso, diventandone così l’unico erede. L’associazione si occupa di assistenza ai malati terminali. La signora aveva cominciato a frequentarla e qui ha incontrato l’uomo che l’avrebbe indotta a elargirgli diverse somme di denaro a farsi carico delle rate di un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’auto. Avrebbe anche tentato di farsi nominare amministratore di sostegno della vittima. Leggi anche: Il«colombiano» di ...

