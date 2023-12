Milan | tra volontà dello Stoccarda e richiesta d'ingaggio | tre ostacoli per Guirassy

infortuni, assenze e un mercato che non è stato sicuramente completo in estate. Il problema ... la partita contro il. Prima del match col Napoli, l'allenatore giallorosso ha fornito un '...... tolta la Roma, in quesi tutte le big del campionato italiano: Juve, Lazio,, Fiorentina, ... Antonio Cabrini E' statoi più grandi difensori dell'Italia e della Juventus, di cui ha vestito la ...Ospite di Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato della Superlega: "L'ipocrisia regnante anche tra i media che si sono occupati soltanto della Superlega di cui invece non ...Milan beffato, l’acquisto tanto atteso sta per sfumare – Foto Lapresse – Ilgiornaledellosport.net Per i rossoneri è già tempo di mercato: rinforzi in arrivo per Pioli, ma l’affare più atteso sta per s ...