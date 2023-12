Milan | sorrisi per Pioli | ritornano in gruppo Kjaer e Pellegrino

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Si svuota pian piano l’infermeria in casa. Dopo il pareggio contro la Salernitana e l’infortunio di Fikayo Tomori, i rossoneri possono tirare un mezzo sospiro di sollievo con i rientri di qualche giocatore dall’infortunio. Al rientro agli allenamenti aello,ha potuto sorridere con i rientri die di. Arrivano notizie in parte buone daello, il difensore danese esono rientrati incon l’emergenza in difesa che in qualche modo sta recuperando i pezzi. Nonostante questo, la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per chiudere almeno un colpo sempre nel pacchetto arretrato. Chi non ha invece recuperato invece è Musah ancora claudicante. SportFace.