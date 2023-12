Milan | Simic nella storia | meglio di lui solo Pato e Paloschi

Il Milan , come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ha una linea di difensori che fa reparto in infermeria. Col Sassuolo spazio a Kjaer e Simic (pianetamilan)

Simon Kjaer è costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena un tempo di Salernitana-Milan . fuori per qualche acciacco, dentro il serbo (pianetamilan)

problemi fisici per Simon Kjaer all’intervallo di Salernitana-Milan e il difensore danese è costretto a uscire. Pioli decide di cambiare il suo ... (sportface)

Milan , una difesa tutta la 'Primavera'? Questa la prospettiva di Tuttosport. Ma potrebbe davvero accadere? E come? La nostra analisi (pianetamilan)

Milan - Monza 3 - 0 : il gol di Simic e la reazione dei genitori

Debutto in Serie A e gol. Questa è la favola Jan - Carlo Simic, che al 41' di Milan - Monza va in rete grazie a una palla d'oro servita da Leao. In ... (247.libero)