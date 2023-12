Milan | ecco il nome del rinforzo in difesa per Pioli | tifosi in rivolta

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'infortunio di Fikayo Tomori, il 30esimo in stagione e l'ennesimo non solo per problemi muscolari, ma nello specifico tendinei, è l'ultimo colpo alla panchina di Stefano. Il tecnico deldovrà fare a meno del centrale difensivo inglese, il migliore in questa disgraziata stagione, per due mesi. Ma forse, tra qualche giorno, non sarà più un suo problema. In caso di sconfitta sabato contro il Sassuolo a San Siro (ma forse "basterà" un pareggio), l'allenatore dello scudetto verrà quasi sicuramente esonerato. Con Tomori, Thiaw e Kalulu lungodegenti, Kjaer in condizioni precarie, il giovane argentino Pellegrino appena recuperato, il Diavolo si ritrova con un buco al centro dellagrosso così. I tappabuchi immediati si chiamano Theo Hernandez e il baby Jean-Carlo Simic (già andato addirittura in gol al debutto ...

Il Milan sta per concludere un’operazione molto interessante per il futuro. La trattativa per Popovic è in chiusura, il classe... (calciomercato)

...una rassegna dei migliori acquisti di sempre in Serie A fatti a gennaio, per come hanno reso o per l'importanza dell'affare SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ EDGAR DAVIDS dalalla JUVENTUS ...... fino all'apertura delle porte del mercato serve nel mezzo,che c'è il via libera per Weah ... prima dell'infortunio era stato Locatelli a segnare alsull'unico assist del jolly americano. ...In Stanotte a Parigi su Rai 1 Alberto Angela ha ospitato Gigio Donnarumma, portiere della squadra locale del PSG ...In vista dell’ estate in giocatore a sorpresa in difesa potrebbe salutare il calciomercato Milan. Ecco di chi si tratta Addio a giugno In vista dell’ estate in giocatore a sorpresa in difesa potrebbe ...