Milan | ancora personalizzato per Musah | in dubbio per il Sassuolo Kjaer in gruppo

Commenta per primo Ilha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso da Stefano Pioli per Natale, ... Gara per la quale èda valutare Yunus Musah : il centrocampista ...... "Grande Bonucci , vai alla Roma a spostare gli equilibri come hai fatto alL'importante è ...alla Juve è un ricordo lontano e a Roma potrebbe fare danni essendo super presuntuoso !" e: "...Quarta vittoria in altrettante partecipazioni stagionali per Mathieu Van der Poel, che oggi si è imposto nella decima prova della Coppa del ...Esonero ormai inevitabile per Stefano Pioli che ha già le valigie pronte: il Milan è al lavoro per la firma del nuovo allenatore ...