Migranti | sbarchi anche a Natale | a Lampedusa approdate quasi 300 persone

(Di martedì 26 dicembre 2023) Sono300 isbarcati atra la giornata die la notte appena trascorsa. Cinque le imbarcazioni soccorse dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza, contenenti in totale 278. Le ultime tre, in ordine di tempo, durante la notte, con a bordo 12 tunisini, 40 egiziani, siriani e sudanesi e 42 ivoriani, ghanesi, nigeriani, liberiani e burkinabè. Nel giorno disono invece giunti,134 egiziani, dopo essere stati trasbordati dal peschereccio di 15 metri sul quale viaggiavano. Hanno detto di essere partiti la notte di venerdì 22 dicembre da Zuara in Libia, pagando da 500 a 2mila euro. Prima della mezzanotte sono sbarcate altre 49originarie di Liberia, Gambia, Nigeria e Sierra Leone. A bloccare il ...