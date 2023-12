“Mi sono licenziata e ho lasciato il mio lavoro di maestra per decorare alberi di Natale | in 3 mesi guadagno più di un anno a scuola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Amanda, una donna di 42 anni dagli Stati Uniti, ha deciso di abbandonare la carriera didiper dedicarsi completamente alla sua vera passione: ile le decorazioni natalizie. Una decisione che potrebbe sembrare folle agli occhi di molti, ma che ad Amanda ha portato una nuova gioia e soddisfazione nella sua vita. “Non riuscivo ad essere appagata dalla vita che facevo, non avevo tempo per la mia famiglia, per i miei hobby. Ilmi impiegava tutta la giornata”, ha dichiarato Amanda ai microfoni del New York Post, spiegando le motivazioni dietro la sua drastica scelta. Così, a 42 anni, invece di sentirsi intrappolata in una routine che non la soddisfaceva, ha deciso di seguire il suo cuore e la sua passione per il. Ha abbandonato il ...