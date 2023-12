“Mi manca il mio Michael Schumacher | la vita è ingiusta Niente è più come prima” | le parole del fratello Ralf a 10 anni dall’incidente

(Di martedì 26 dicembre 2023) A diecisciistico che ha segnato in modo indelebile ladi, suoapre il cuore, esprimendo sentimenti di nostalgia e riflessione sulla situazione attuale del leggendario pilota di Formula 1. “Miil miodi allora”, confessa, in un’intervista toccante al quotidiano tedesco “Bild” alla vigilia del decimoversario dell’incidente avvenuto il 29 dicembre 2013 a Méribel, sulle Alpi francesi. Ledelrisuonano di profonda tristezza e affetto, rappresentando un sincero tributo alla figura del sette volte campione del mondo. Nella tarda mattinata di quel ...

