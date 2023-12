Meteo Santo Stefano | il bel tempo sta per finire

(Di martedì 26 dicembre 2023) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, L’anticiclone che dominerà i giorni intorno al Natale inizierà ad indebolirsi progressivamente poco dopo dopo, sotto la spinta del flusso perturbato atlantico che cercherà di abbassarsi di latitudine. Fino a mercoledì 27 saranno ancora poche le novità, con l’alta pressione che manterràstabile ma anche con i consueti disturbi nuvolosi sulle regioni tirreniche e in Val Padana, per la presenza di deboli correnti umide mediamente occidentali. In serata però tali disturbi tenderanno ad accentuarsi al Nordovest e sull’alto Tirreno, per la disposizione dei venti dai quadranti meridionali, con qualche pioviggine o debole pioggia sparsa che dalla Liguria e dall’alta Toscana si estenderà alla Val Padana occidentale, tra est ...

Temperature oltre la media da Nord a Sud, per il freddo bisogna aspettare Capodanno Dopo Natale, ancheStefano con il caldo in Italia . Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, ilpropone un quadro caratterizzato da temperature a dir poco anomale. Colpa del 'super anticiclone' che dal Nord ...Sole, nuvole e qualche pioggia: si possono sintetizzare così le previsioniper oggi e per il giorno diStefano. NATALE Oggi al Nord passaggio di velature medio alte lungo l'arco alpino, con ampie schiarite in serata, eccezion fatta per la porzione friulana; molte ...Non nei giorni natalizi, ma questo lo sappiamo. Però ne stiamo leggendo di tutti i colori, stiamo leggendo approfondimenti meteo climatici che non stanno né in cielo né in terra. Com’è possibile… Legg ...Archiviato il girone d'andata non c'è tempo per riposarsi, la Seria A1 di volley femminile torna subito in campo a Santo Stefano per la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Un "bo ...