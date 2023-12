Meteo Capodanno | dopo l’alta pressione arrivano pioggia e neve | le previsioni

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, ma poi cambia tutto Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, ma poi cambia tutto secondo ledi oggi. E perpotrebbe arrivare una perturbazione atlantica con. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it non ha dubbi sul tempo che ci

... ma poi cambia tutto Ancora quattro giorni in compagnia dell'anticiclone di Natale, ma poi cambia tutto secondo le previsionidi oggi. E perpotrebbe arrivare una perturbazione ...Le previsioni per l'inizio di gennaio sono ancora incerte: si prevede un afflusso di aria più fredda verso l'Italia in occasione del2024. Le condizionisembrano migliorare al Centro -...Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, ma poi cambia tutto secondo le previsioni meteo di oggi. E per Capodanno potrebbe arrivare una perturbazione atlantica con pioggia e neve ...Meteo: torna l’inverno. Le previsioni fino a Capodanno. Dopo il caldo Natale, un Capodanno più tradizionale con temperature in ribasso e perturbazioni diffuse, soprattutto tra il 29 e il 30 dicembre.