Mes | Conte | “Telefonata a Di Maio? Il M5s non cerca sponde e non ne ha bisogno”

(Di martedì 26 dicembre 2023) ROMA – “Onestamente non mi risulta nessuna”. Così Giuseppe, intercettato dall’Ansa a proposito della chiamata, raccontata da Repubblica, di un alto dirigente del suo partito a Luigi Diper sondare un possibile gioco di sponda sul Mes dopo l’attacco della premier Giorgia Meloni. “Vorrei però chiarire – ha risposto il leader del M5s – che il Movimento nonnessuna sponda e non hadi nessuna prova testimoniale per la semplice ragione che gli atti compiuti, a partire dal confronto parlamentare, sono tutti corredati da puntuali prove documentali. E questi documenti inchiodano Meloni dimostrando che ha mentito al Paese”. L'articolo L'Opinionista.

... a partire "dal dibattito parlamentare" richiamato in più occasioni da. Sono proprio "questi fatti", invece ad aver "smascherato le menzogne di Meloni in Parlamento". Leggi anche, Giorgetti:...: 'Telefonata a Di Maio Il M5s non cerca sponde, non ne ha bisogno' 'Onestamente non mi risulta nessuna telefonata', dice oggi Giuseppeall' Ansa . La 'strana' telefonata in questione ...(Adnkronos) – “Non ci risulta nessuna telefonata”. Così fonti M5S sulla presunta chiamata, riportata ieri da Repubblica, di un alto dirigente pentastellato a Luigi Di Maio sul fax esibito da Giorgia M ..."Onestamente non mi risulta nessuna telefonata". Così Giuseppe Conte, intercettato dall'ANSA a proposito della chiamata, raccontata da Repubblica, di un alto dirigente del suo partito a Luigi Di Maio ...