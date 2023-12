Medio Oriente in ebollizione | blitz di Usa e Turchia | scontri ovunque

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le forze armate statunitensi hanno colpito tre siti utilizzati dalle forze sostenute dall'Iran in Iraq dopo che un attacco ha ferito militari americani all'inizio della giornata. «Le forze militari statunitensi hanno condotto attacchi necessari e proporzionati su tre strutture utilizzate da Kataeb Hezbollah e da gruppi affiliati in Iraq», ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd Austin in una nota. «Questi attacchi di precisione sono una risposta a una serie di attacchi contro il personale statunitense in Iraq e Siria da parte di milizie sponsorizzate dall'Iran, tra cui un attacco da parte di Kataeb Hezbollah e gruppi affiliati all'Iran alla base aerea di Arbil, avvenuto oggi». Anche laha intensificato gli attacchi aerei contro i gruppi curdi in Siria e nell'Iraq settentrionale in risposta alla morte di 12 soldati turchi in Iraq durante il fine ...