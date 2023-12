Maxirissa di Natale a Casalpusterlengo | coinvolti 50 giovani tra i 16 e i 20 anni | la gang si era organizzata anche con le catene

(Di martedì 26 dicembre 2023)cone colluttazioni ain provincia di Lodi. Nella notte del 25 dicembre nel centro della cittadina è scoppiata unache ha coinvolto circa cinquantatra i 16 e i 20. Secondo un prima ricostruzione la colluttazione è nata dopo che unadi ragazzi ha tentato di rubare un telefonino a un giovane che si trovava nella piazza con diversi amici. Gli aggressori, secondo i primi accertamenti, si erano organizzati portandodelle. La rissa si è poi spostata nei pressi di via Cavallotti: ihannobloccato il traffico automobilistico. I ragazzi, in gran parte da famiglie di origine straniera, si sono dileguati all’arrivo delle forze ...

Ore di violenza, la scorsa notte, a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Una rissa è scoppiata in piazza del Popolo, in pieno centro, e ha coinvolto una cinquantina di giovani tra i 16 e i 20 anni. A scatenare l'aggressione, ufficialmente, un tentativo di furto: un gruppo di ragazzi ha tentato di rubare il telefonino a un coetaneo. All'arrivo delle forze dell'ordine i giovani sono fuggiti lasciando a terra u ...