Maxi rissa al McDonald’s all’alba | feriti buttafuori e 33enne

Leggi su tpi

(Di martedì 26 dicembre 2023)al. È scoppiata stamattina al fast food di Corso Francia, a Roma, dove almeno 20 giovani si sono presi a calci e a pugni. Il bilancio è di due: ile unche faceva parte di uno dei due gruppi. Laè iniziata all’interno deled è proseguita nel parcheggio dopo l’intervento del. Secondo quanto riporta La Repubblica, uno dei due gruppi coinvolti nellasi è allontanato in auto e prima di farlo ha provato a investire l’altro gruppo, andando a sbattere con la fiancata destra contro un muro per poi allontanarsi in direzione via Flaminia. Anche il secondo gruppo si è allontanato e uno dei suoi membri,, è rimasto ferito. Gli ...