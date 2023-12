Maxi rissa a Roma | in 20 si affrontano in McDonald’s Due feriti

Attimi di terrore sabato notte in pieno centro: fuggi fuggi dai locali. Il sindaco Baroncini: 'Non è giusto che per alcuni ci rimettano tutti' (247.libero)

Il tifo delle due formazioni non si è contenuto nemmeno in una partita che non contava nulla: grande scandalo per le nazionali Una vergogna ... (notizie)

Violentala sera della vigilia, Carabinieri denunciano 3 persone. Oltre 20 persone circondano la pattuglia Tre le persone denunciate dai carabinieri della tenenza di Ercolano per una...Divisi, anche se magari solo in parte, sulla questione dei decibel legati a sedie e tavoli, ma uniti per quanto riguarda il tema della sicurezza. A Cagliari, nel centro storico, dopo latra una decina di stranieri tra via Sicilia e via Baylle, abitanti e ristoratori fanno quadrato: 'Basta, così non si può più andare avanti'. Le emergenze maggiori nel rione della Marina. ...Rissa all'alba nel noto fastfood di Roma nei pressi del centro cittadino: 20 persone si sono affrontate all'interno del locale. Feriti un 33enne e una guardia di sicurezza ...PUBBLICITÀ Botte in piazza alla Vigilia di Natale, rissa tra giovani nel Napoletano . La chiamata al 112 arriva nella serata di ieri. Un uomo racconta di una… Leggi ...