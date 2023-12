Matteo Berrettini rinuncia al torneo di Brisbane | nuovo problema fisico | la stagione parte in salita

Ancora uno stop per. Il tennista romano, che è scivolato alla posizione numero 92 del ranking Atp, dopo aver saltato gran parte dei tornei per dei continui problemi fisici, non giocherà l'Atp 250 di ...Il 2023 disi chiude nel peggiore dei modi. Il tennista azzurro, infatti, non giocherà l'Atp 250 di Brisbane, dal 31 dicembre . Non ha recuperato completamente dall'infortunio. Un problema al ...Matteo Berrettini non parteciperà alle qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane, che scatteranno il prossimo 29 dicembre sul cemento della località australiana. Il finalista di Wimbledon 2021 non ...Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel peggiore dei modi. Il tennista azzurro, infatti, non giocherà l'Atp 250 di Brisbane, dal 31 dicembre.