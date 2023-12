Marsiglia | Gattuso vuole un ex bomber della Serie A

Ildipareggia in trasferta contro il Montpellier : al gol di Fayad risponde l'ex Roma Veretout . Ligue 1, le altre partite Nessun problema per il Brest che chiude il match nel ...Mio papà mi ha fatto vedere le partite di Monaco e, ho cominciato a seguire e sono ... Parlando del suo passato da calciatore invece Moncada ha rivelato: ' Ero come. Non ero alto ma ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il club bretone è penultimi in classifica in Ligue 1 con la peggior difesa del torneo. Il gruppo Merlus Ultrà 1995 rivendica l’azione e spiega in uno striscione: «Bello marcio, esattamente come voi» ...