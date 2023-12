Manchester City | è fuggi fuggi! Un'altra stella ha chiesto la cessione

Così come Joao Felix, anche Joao Cancelo è arrivato al Barcellona in prestito allo scadere del mercato estivo. Secondo quanto... (calciomercato)

... MA… - Tra i 9 calciatori, dominio da parte del campionato inglese, con la Premier League rappresentata in ogni singolo ruolo (di cui ben 5 facenti parte della rosa del, ...Quella tripletta rifilata al Brasile durante il Mondiale Under 17 poi, è stata l'ultima goccia : Echeverri è un giocatore da non farsi scappare, ilprende nota e risponde in maniera ...Bernardo Silva potrebbe essere agli ultimi mesi con la maglia del Manchester City. Il portoghese, secondo il Daily Star, è alla ricerca di nuove sfide e ha una clausola di 60 milloni ...Al comando resta il Manchester City Il Manchester City rimane in cima alla classifica dei coefficienti Uefa relativi agli ultimi cinque anni. Gli inglesi di Guardiola restano stabili al comando, alle ...