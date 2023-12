Mamma e 4 figli trovati morti | l’orrore scoperto in casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) I corpi senza vita di cinque persone sono stati scoperti nella serata di ieri, lunedì 25 dicembre, in un appartamento. Si tratta di quattro bambini di 7 anni, 4 anni, 2 anni e 8 mesi della madre: una donna di cui non è ancora stata resa nota l’età ma che dovrebbe essere sulla trentina. I sospetti si sono concentrati sul padre dei bimbi, 33 anni, che è in fuga e ricercato dalla polizia. A quanto si apprende si tratterebbe di un uomo con problemi psichici pregressi e che le autorità definiscono: “psicologicamente fragile”. >>Maria Antonietta, morta in bagno a 15 anni. La scoperta choc dopo la tragedia: “Lo aveva comprato dai cinesi” A lanciare l’allarme è stato un vicino dicon il quale la famiglia avrebbe dovuto passare la vigilia di Natale. Non vedendoli arrivare dopo aver provato diverse volte a chiamare al telefono, senza fortuna, ha mandato il ...