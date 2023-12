Madonna | “Sono stata in coma indotto per 48 ore | Il fatto che sia qui è un c***o di miracolo Ho dovuto quasi morire per riunire i miei figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023)in “per 48 ore” lo scorso giugno, quando a causa di un’infezione batterica era finita in ospedale trascorrendo diverse ore in terapia intensiva. A raccontarlo èla stessa popstar durante un recente concerto che si è svolto a New York nell’ambito dell’acclamato Celebration Tour che a novembre hatappa, per due sere, anche in Italia. Nel condividere nuovi dettagli di quei giorni terribili la cantante ha voluto ringraziare davanti ai propri fan l’insegnante di Kabbalah che era al suo fianco in ospedale. “L’unica voce che ho sentito era la sua. L’ho sentito dire: ‘Stringimi la mano’”, riporta People. La gratitudine della ‘Material girl‘ è andata anche all’amica Shavawn, che le ha letteralmente salvato la vita prestandole soccorso: “Ci ...