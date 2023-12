“Ma lei dov’è finita?” Mistero Chiara Ferragni | la scoperta dalle foto di famiglia a Natale

(Di martedì 26 dicembre 2023)totale sudopo lo scandalo pandoro, infatti sembrerebbe essere sparita completamente dalla circolazione. L’ultima sua attività social è arrivata col video di scuse e l’annuncio della donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino, poi si è chiusa nel suo silenzio e ciò che è accaduto anche in questi giorni festivi ha lasciato tutti di stucco.è proprio sparita, infatti non ha pubblicato niente in occasione della vigilia e anche del giorno di. E a fare rumore è anche la decisione presa da Fedez esue sorelle Valentina e Francesca. Una situazione da monitorare costantemente e che sta comunque destando qualche preoccupazione di troppo anche nei fan dell’imprenditrice digitale. Leggi ...

Già,la donna La trovano in un campo di ghiaccio, due anni ... Ancheha il volto distrutto.a soli 20 metri da dove...... controbatteva, riservato e senza telefoni cellulari. E io che le dicevo, non si possono fare paragoni, nonvero. Insomma non c'era verso di convincerla, né di sapere'era. Fosse stata in ...