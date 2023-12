M O | Guterres nomina olandese Kaag coordinatrice umanitaria Gaza

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antónioha annunciato martedì ladi Sigriddei Paesi Bassi asenior per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di. La risoluzione 2720 del Consiglio di Sicurezza, adottata venerdì, prevede la rapida designazione di un coordinatore umanitario, oltre a chiedere, tra le altre cose, la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di assistenzasu larga scala direttamente alla popolazione civile palestinese in tutta. Striscia. In questo nuovo ruolo – spiega una nota delle Nazioni Unite – la signorafaciliterà, coordinerà, monitorerà e verificherà le spedizioni di aiuti umanitari a. Istituirà inoltre un ...

