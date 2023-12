Lukaku e la foto da chef | tisane | Nutella e pasta bio | cosa c' è nella sua cucina

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ha trascorso i due giorni di Natale a Roma, Romelu, circondato da amici e parentisua villa di Casal Palocco. Big Rom, che oggi riprenderà ad allenarsi con i compagni in vista della sfida ...

La Roma vince 2-1 contro il Lecce nel match in calendario per l’undicesima giornata della Serie A 2023-2024. I capitolini sbagliano nel primo tempo ... (fattidipaese)

E' un'immagine che dice tutto: Christian Koaumé ha posta to oggi su proprio profilo Instagram la foto della sua gamba ammaccata e ferita e i ... (247.libero)

ROMA - Nel pareggio conquistato in rimonta dalla Fiorentina all'Olimpico contro la Roma, Christian Kouame è stato decisivo. Prima fornendo l'assist ... (247.libero)

Christian Kouame se l'è vista brutta in Roma-Fiorentina. Durissimo l'intervento di Romelu Lukaku sulla gamba dell'attaccante... (calciomercato)

Ha trascorso i due giorni di Natale a Roma, Romelu, circondato da amici e parenti nella sua villa di Casal Palocco. Big Rom, che oggi riprenderà ... ha pubblicato varietra cui una mentre, ...Lui è certo di ritrovare un posto da titolare per la sfida a distanza con Romelus ogno di ... PLAYLIST VIDEO FOTOGALLERY %srimanenti classifica Juve, i più giovani goleador stranieri: ...Big Rom ha trascorso il Natale a Roma con figli, parenti e amici e ha anche cucinato pubblicando l'immagine della sua dispensa: vediamo cosa c'è dentro ...La panchina in queste ultime partite sembrava per Lorenzo Pellegrini l'inizio del tunnel, ma il capitano ne è uscito subito fuori contro il Napoli con una girata vincente da attaccante consumato e poi ...