Luigi Strangis | tre date unplugged nel 2024

(Di martedì 26 dicembre 2023) MILANO – Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Stupida libertà” – uscito il 24 novembre per 21co/Artist First – in cui racconta di solitudini e silenzi, di stanze buie in cui rifugiarsi,annuncia tre, prodotte e organizzate da Vivo Concerti e si esibirà a Roma (lunedì 20 maggio, Largo Venue), a Milano (mercoledì 22 maggio, Santeria Toscana 31), per poi arrivare nella sua città Lamezia Terme (sabato 25 maggio, Teatro Comunale Grandinetti). I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti punti vendita autorizzati.è un artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista che si fa conoscere al grande pubblico con il suo primo EP ...

è tornato a trovarci. 60 milioni di stream complessivi, 3 certificazioni Oro e oltre 600mila follower sui social: dopo un'estate che l'ha visto protagonista di un tour in tutta Italia, ...Calma era riuscito ad arrivare al serale di Amici 21, l'edizione vinta da, ricordata anche per la partecipazione di LDA . Il massaggio di Calma con le accuse contro chi non avrebbe ...MILANO - Dopo la pubblicazione del nuovo singolo "Stupida libertà" – uscito il 24 novembre per 21co/Artist First – in cui racconta di solitudini e ...La conduttrice di Canale5 ricorda il momento in cui sua figlia ha compiuto diciotto anni Quando si compie diciotto anni avvengono dei cambiamenti solo in ...