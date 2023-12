L’oroscopo del 2024 | secondo ChatGpt

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Se siete assidui frequentatori dell'oroscopo di GQ saprete sicuramente che è un oroscopo un po' sui generis: è un po' come quelle chiacchiere da bar in cui tutti fingono di saperla più lunga su un argomento, e in realtà nessuno ne capisce nulla. Ecco, questo è il nostro oroscopo. E ci siamo detti, che titolo abbiamo noi per fare previsioni sull'anno nuovo? Dovremmo essere più titolati di una macchina che aggrega informazioni e testi da internet? Quando mai… Ed ecco allora l'idea: chiediamo ache tutto sa e tutto vede che cosa dicono le stelle sull'anno nuovo e vediamo cosa ne vien fuori… e soprattutto commentiamo un po' le predizioni. Se non ci credete (all'oroscopo), quella che segue sarà una lettura onirica; se ci credete, provate a vedere se l'Ai in futuro sarà in grado di rubare il lavoro al vostro astrologo di fiducia. Ma non ditelo a Paolo ...