Lollobrigida | Tina Turner | Costanzo e molti altri | nel 2023 addio a 35 grandi di cultura e spettacolo

Leggi su italiasera

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il mondo della musica e quello dell’arte, il cinema e il teatro, la tv e la moda, il mondo della letteratura e del giornalismo: non c’è praticamente branca del settore dellae delloche non abbia pianto durante l’anno che sta finendo per la scomparsa di un divo, di un’icona, di un rappresentante di alto livello, di un personaggio amato dal grande pubblico e apprezzato dalla critica. L’elenco, purtroppo, è lunghissimo ma, pur a prezzo di tante inevitabili cancellazioni illustri, si può provare a ridurlo a 35personaggi. Iniziando dal nome più famoso in Italia e celebrato anche all’estero, la lista non può non aprirsi con l’attrice Gina, l’indimenticabile ‘bersagliera’ di tanti film per il cinema e sceneggiati per la tv, da ‘Pane, amore e fantasia’ al ‘Pinocchio’ ...