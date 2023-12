Lollobrigida | Tina Turner | Costanzo e molti altri | nel 2023 addio a 35 grandi di cultura e spettacolo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Non c'è branca del settore dellae delloche non abbia pianto durante l'anno la scomparsa di un divo Il mondo della musica e quello dell'arte, il cinema e il teatro, la tv e la moda, il mondo della letteratura e del giornalismo: non c'è praticamente branca del settore dellae dello

Dodici gli azzurri convocati per le gare in Norvegia ROMA - Riparte dalla Norvegia la stagione di Coppa del Mondo di pista lunga. dopo i primi ... (ilgiornaleditalia)

... la lista non può non aprirsi con l'attrice Gina, l'indimenticabile 'bersagliera' di ... il primo nome che salta agli occhi nel triste elenco degli addii è quello diTurner , una ...Maurizio Costanzo Silvio Berlusconi Matteo Messina Denaro Toto Cutugno Gianluca Vialli Francesco Nuti Matthew PerryTurner Michela Murgia GinaFilm più cercato nel 2023 su Google Lo ...Il mondo della musica e quello dell'arte, il cinema e il teatro, la tv e la moda, il mondo della letteratura e del giornalismo: non c'è praticamente branca del settore della cultura ...(Adnkronos) – Incidente stradale mortale oggi, 26 dicembre 2023, a Bientina, in provincia di Pisa. Due persone, delle quali ancora non si conoscono le generalità, sono morte incastrate tra le lamiere ...