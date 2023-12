Lo spazio come terzo insegnante | la classe senza cattedra e gli arredi in cartone ignifugo

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 26 dicembre 2023) La ricerca condotta da INDIRE sugli spazi di apprendimento, insieme allo studio del modello del Future Classroom Lab di European Schoolnet e della D’Arbeloff Classroom del MIT di Boston, ha guidato il primo progetto di riorganizzazione degli spazi dell’istituto di Istruzione Savoia Benincasa di Ancona. Il luogo pensato e realizzato è unofisico nel quale entrano in sinergia, tecnologia e apprendimento attivo. Si tratta di un ambiente ricco di risorse tecnologiche e non solo, ricomponibile in molte configurazioni in base ai bisogni del momento e dunque modulare. Un ambiente policentrico, privo di, nel quale la lezione frontale è solo una piccola parte dell’azione didattica, per lasciare largo, anche nella configurazione, ai processi collaborativi, di brain storming, ricerca, peer teaching, ...