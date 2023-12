Lo schiaffo della Turchia a Putin | Svezia nella Nato | una impensabile accelerazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Unoalla Russia di Vladimir: laora è più vicina all'ingresso, la possibilità è concreta. Questo perché la Commissione per gli Affari Esteri del parlamento turco ha dato il via libera al protocollo di adesione del Paese scandinavo. Dopo 19 mesi di attesa, il testo dell'accordo sarà ora trasmesso all'intera Assemblea nazionale per il definitivo via libera in Parlamento, anche se la data precisa per questo passaggio rimane ancora da determinare. Il dibattito sull'ingresso di Stoccolmaera stato ripreso dai parlamentari di Ankara il mese scorso, con la speranza di ottenere l'approvazione entro la fine del 2023. Tuttavia, la riunione era stata rinviata dopo che i deputati del partito di governo del presidente Erdogan avevano ...