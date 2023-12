Liverpool | Van Dijk | «A febbraio o marzo potremo vedere chi lotterà per il titolo»

(Di martedì 26 dicembre 2023) Virgil Van, difensore centrale del, ha parlato prima del match contro il Burnley di Premier League Virgil Van, difensore centrale del, ha parlato prima del match contro il Burnley di Premier League. PAROLE – «È ancora dicembre, ci sono tante partite da giocare. La corsa alnon si deciderà certamente adesso: achi. Adesso dobbiamo assicurarci di restare sopra, nella parte alta della classifica. Abbiamo la qualità per farlo, ma la continuità è la cosa più difficile da raggiungere come giocatori e come squadra».

Allenatore: Vincent Kompany(4 - 3 - 3): Alisson; Alexander - Arnold, Konate,Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp. Dove vedere la partita ...