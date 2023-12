LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Bormio in DIRETTA | Sarrazin sorpresa relativa | 3° Casse | Paris nei piani alti

(Di martedì 26 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.22: Ritardo pesante per il rappresentante del Liechtenstein Pfiffner che chiude 40mo a 6?26 11.20: Sci velocissimi anche per il francese Giezendanner che chiude al 12mo posto a 1?80 dal compagno11.19: Ancora segnali positivi, seppure a sprazzi, dallo svizzero Von Allmen che è 32mo a 3?80 con forti frenate nel finale 11.18: Discretadell’austriaco Neumayer che è 22mo a 2?43 dalla vetta 11.17: E’ 30mo a 3?78 dalla testa lo svizzero Kohler 11.16: L’austriaco Babinsky chiude a 2?22 dalla testa ed è 18mo al momento 11.14: Ed è 27mo anche lo statunitense Morse che chiude con un ritardo di 3?42 11.13: Accumula un ritardo abbastanza pesante, 3?52, lo svizzero Monnay che è 27mo 11.12: Belladel tedesco Jocher che, ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...inizia l'alba con la magia degli sciatori nella replica della " Coppa del Mondo Salto con Gli...La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile è pronta a sbarcare a Bormio, per la classica tappa post natalizia che chiude l'anno solare. In programma ci sono due gare: giovedì 28 una discesa l ...