LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2023 in DIRETTA | Van Der Poel in testa | Van Aert e Pidcock in lotta per la seconda piazza

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53ha praticamente ripreso sia Van Der Haar che Nieuwenhuis, mentre Vanrimane al momento più staccato. 15.51è ispiratissimo in questo momento. Il secondo posto per il britannico non è un miraggio, visto che ora dista 23?. 15.50 Gioele Bertolini sta disputando una gara solidissima: l’azzurro è salito in 21ma posizione e intravede la top-20. 15.48 Van Derha 41? di vantaggio su Van, mentre Nieuwenhuis è a 11? dal belga. Attenzione a, l’uomo più veloce sul tracciato, distante di soli 25? dall’alfiere della Jumbo-Visma. 15.46 Nieuwenhuis e Van Der Haar rimangono a una quindicina di secondi da Van, secondo posto che può ancora essere messo in ...